Skorpion sorgt für Polizeieinsatz in Niedersachsen

Seeburg. Eine Lieferung italienischer Fliesen hat im niedersächsischen Seeburg zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. In dem Paket waren nämlich nicht nur die gewünschten Fliesen enthalten – sondern auch ein Skorpion. Wie das „Göttinger Tageblatt“ („GT“) berichtet, wurde das Tier auf der Baustelle eines Doppelhauses gefunden.

Lucas Goldmann berichtete der Zeitung, dass etwas Schwarzes aus der Box gefallen sei. Als er erkannt habe, dass es sich dabei um einen Skorpion handele, sei er erst einmal zurückgewichen.

Der Skorpion wird nun von einem Privatmann versorgt

Die beiden Männer auf der Baustelle hätten das rund vier Zentimeter große Tier in einem alten Farbeimer eingesperrt und die Polizei gerufen, so Bauherr Goldmann gegenüber dem „GT“. Das Tier zu töten sei für ihn nicht infrage gekommen. Als Feuerwehr und Polizei schließlich anrückten, betteten sie den Skorpion in ein Gurkenglas um und brachten ihn zu seinem neuen Zuhause: Der Privatmann Carsten Schneider aus Ossenfeld kümmert sich um jene Tiere, die das Tierheim nicht aufnimmt.

Der weiß auch Bescheid: Bei dem nun gefundenen Tier handele es sich um einen schwarzen Mittelmeerskorpion, der für Menschen ungefährlich ist. Skorpione verstecken sich gerne und werden auch öfter mal als unfreiwilliges und unentdecktes Urlaubssouvenir mit nach Hause gebracht.