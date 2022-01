Skiunfall in Frankreich: Fünfjährige wird umgefahren und stirbt

Anzeige

Flaine. Eine Fünfjährige ist auf einer Skipiste in den französischen Alpen Medienberichten zufolge umgefahren worden und gestorben. Trotz Reanimationsversuchen starb das Mädchen auf dem Weg ins Krankenhaus im Helikopter, wie der Sender France 3 unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Bonneville am Sonntag berichtete.

Das Kind machte den Berichten zufolge mit seiner Familie Urlaub in Frankreich und nahm dort an einem Skikurs teil. Ein Mann in den Vierzigern fuhr die Fünfjährige demnach am Samstag um, als diese in einer Schlange stand. Er kam mit großer Geschwindigkeit auf sie zu und versuchte vergeblich, auszuweichen, wie France Bleu die Staatsanwaltschaft zitierte. Der Mann kam in Polizeigewahrsam, Untersuchungen wegen fahrlässiger Tötung wurden eingeleitet.

Wie France 3 berichtete, befindet sich der Mann in einem Schockzustand. Das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr leistete nach dem Unfall demnach gemeinsam mit einem Arzt noch Erste Hilfe. Am Montag soll die Leiche der Fünfjährigen obduziert werden, um die genaue Todesursache festzustellen.