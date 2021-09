Skirennen in Kitzbühel auch 2022 ohne Weißwurstparty für Promis

Anzeige

Kitzbühel. Das Society-Highlight des alpinen Skiweltcups fällt aus Sorge vor Corona-Infektionen auch im kommenden Januar aus. Die traditionelle Weißwurstparty in der Nähe von Kitzbühel werde so wie auch in der vergangenen Saison nicht stattfinden, teilten die Betreiber des Stanglwirts mit.

Bei der letzten Weißwurstparty Anfang 2020 - kurz vor Corona - tummelten sich unter anderem der kalifornische Ex-Gouverneur und Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger, Schauspiellegende Mario Adorf, Musiker Andreas Gabalier und DJ Ötzi sowie Ex-Schwimmerin Franziska van Almsick.

Die Wirtsfamilie habe sich dagegen entschieden, die Party 2022 mit strengen Regeln, zum Beispiel nur mit Geimpften Gästen, durchzuführen. „In abgespeckter Version wären diese Feste nicht dasselbe“. Auch unter allen Sicherheitsvorkehrungen ließen sich Infektionen bei solch einer Großveranstaltung nicht zu hundert Prozent verhindern, hieß es.

Die Weißwurstparty findet traditionell rund um das Kitzbüheler Abfahrtsrennen am Hahnenkamm und den Slalom am Ganslernhang statt.