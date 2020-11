Skandal um minderwertige Brustimplantate: Rechtsstreit geht weiter

Anzeige

Anzeige

Paris. Der Kampf um Schadenersatz im Skandal um minderwertige Brustimplantate ist in Frankreich in die nächste Runde gegangen. Am Dienstag begann eine Anhörung in dem Fall gegen den TÜV Rheinland vor dem Pariser Berufungsgericht, wie ein Sprecher des Prüfunternehmens der Deutschen-Presse Agentur sagte. Die Forderungen werden damit neu aufgerollt. Der Opferverband PIPA World rechnet mit einer Entscheidung im kommenden Frühjahr.

Der juristische Streit hat eine lange Vorgeschichte. 2018 hatte das oberste französische Gericht ein Urteil aus Aix-en-Provence aufgehoben. Das dortige Berufungsgericht hatte 2015 entschieden, dass der TÜV Rheinland nicht hafte. Das Unternehmen sehe sich auch in der Neuauflage durch eine lange Reihe von Entscheidungen zugunsten des TÜV Rheinland bestätigt, sagte die Anwältin des Unternehmens, Christelle Coslin. PIPA World schrieb hingegen, dass erste medizinische Gutachten auf Entschädigungen zwischen 17 000 und 70 000 Euro hoffen ließen.

TÜV Rheinland sieht sich selbst als Opfer

Zahlreiche Frauen hatten den TÜV Rheinland in dem Skandal auf Schadenersatz verklagt. Dieser sieht sich selbst aber als Opfer des Betrugs des Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP). Das französische Unternehmen PIP hatte jahrelang ein nicht zugelassenes Silikon-Gel für Brustimplantate verwendet. Der Skandal war 2010 aufgeflogen, Schätzungen zufolge könnten die reißanfälligen Silikon-Kissen weltweit bei Hunderttausenden Frauen eingesetzt worden sein. Der TÜV hatte Unterlagen zur Konzeption der Implantate und die Qualitätssicherung überprüft - auf dieser Basis erhielt das Unternehmen das europäische CE-Siegel.