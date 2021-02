Junge (13) tot an Waldrand gefunden: 14-Jähriger festgenommen

Anzeige

Sinsheim-Eschelbach. Ein toter 13 Jahre alter Junge ist am Mittwochnachmittag an einem Waldrand bei Sinsheim-Eschelbach (Baden-Württemberg) gefunden worden. In unmittelbarer Tatortnähe wurde ein 14-Jähriger festgenommen, der im Verdacht steht, den 13-Jährigen getötet zu haben, teilte die Polizei am Abend mit.

Der Tatort sei weiträumig abgesperrt worden. Zum Anfertigen von Übersichtsaufnahmen sei auch ein Polizeihubschrauber vor Ort, teilten die Ermittler weiter mit. Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg habe mit Unterstützung der Spezialisten der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen.