Singender Mann entreißt Kind den Tretroller und flüchtet

Anzeige

Anzeige

Unna. Tanzend und singend hat ein Mann in Unna einem Kind auf der Straße den Tretroller gewaltsam entrissen und die Flucht ergriffen. Der Zwölfjährige spielte am Samstag laut Angaben der Polizei mit seinem Stunt-Scooter, als der Mann ihn ansprach und auch mit dem Roller fahren wollte.

“Fuck you, das ist jetzt meiner”

Weil der Junge das ablehnte, nahm ihm der Mann das Gefährt mit den Worten “Fuck you, das ist jetzt meiner” weg und fuhr davon. Er war vermutlich betrunken, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ermittlungen dauerten an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/dpa