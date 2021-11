Silvesterparty am Brandenburger Tor soll stattfinden: „Das ist unser Versprechen an unsere Fans“

Anzeige

Berlin. Die Silvesterparty am Brandenburger Tor soll in diesem Jahr stattfinden. Erste Planungen für die Veranstaltung mit einem Bühnenprogramm vom 30. Dezember bis in die Morgenstunden des 1. Januar sind auch bereits bekannt: So soll unter anderem der Entertainer Dieter Hallervorden (86), der im November erst sein neues Album veröffentlicht hat, auf der Bühne performen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Celebrate at the Gate“ (feier am Tor).

Nach Angaben des Veranstalters SIB Silvester in Berlin Veranstaltungen GmbH sollen bis zu 15 deutsche und internationale Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne stehen. Neben dem Kabarettisten sind bereits Popmusiker Adel Tawil (Ich + Ich), die Sängerin Alina Wichmann, Star-DJ Alle Farben sowie das Elektropop-Duo Glasperlenspiel angekündigt. Als internationale Acts haben bislang Nathan Evans, Kelvin Jones und Dadi Freyr zugesagt. Die Moderation von „Willkommen 2022“, der großen Liveshow am Silvesterabend (ab 20.15 Uhr im ZDF), übernehmen Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner.

Veranstalter sichert Durchführung zu

Rund sechs Wochen sind es noch bis zum Jahreswechsel und zur Silvesterparty in Berlin. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens stellt sich aber die Frage, ob das Event, bei dem normalerweise Hunderttausende Menschen vor Ort sind, überhaupt durchführbar ist. Klar ist, so wie vor der Pandemie werden die Feierlichkeiten nicht ablaufen.

„Die Silvesterveranstaltung am Brandenburger Tor findet statt“, teilt der Veranstalter der Party auf Anfrage des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) am Mittwoch mit. Dabei habe die Gesundheit aller Teilnehmenden oberste Priorität. Um die Gefährdung der Menschen so gering wie möglich zu halten, werde eng mit den Berliner Behörden zusammengearbeitet. „Wir gehen tagesaktuell auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen ein und passen unser Handeln den Entwicklungen an.“

Einlass nur mit Ticket, 2G und Luca-App

Fest steht: Auf das Gelände kommt nur, wer sich zuvor ein Ticket geholt hat, sich entsprechend der 2G-Regel ausweisen kann und sich zusätzlich per Luca-App eincheckt. Der Eintritt selbst ist kostenlos. Auch eine Verschärfung der Einlassregeln würde kein Problem für den Veranstalter darstellen: „Je nach Senatsbeschluss sind wir auf eine 2G-plus-Regelung vorbereitet“, heißt es weiter. Wie viele Leute kommen können, könne jetzt noch nicht gesagt werden.

Trotz des sich verstärkenden Infektionsgeschehens laufe die Planung weiter in vollem Gange. „Wir gehen nicht von einer Absage aus, sind aber auf alles vorbereitet und für alles gerüstet“, betont der Veranstalter auf RND-Nachfrage. Falls es gemäß der gesetzlichen Vorschriften zu einer Absage käme, würde die Silvesterparty auch ohne Publikum vor Ort stattfinden: „Die Menschen möchten auch zu Hause vor den Bildschirmen die Show live erleben. Das ist unser Versprechen an unsere Fans.“

Veranstalter: Künstlerinnen und Künstler freuen sich darauf

Die Künstlerinnen und Künstler um Dieter Hallervorden würden vom Veranstalter über die aktuellen Planungen informiert: „Wir stehen in ständigem Austausch bezüglich des Infektionsgeschehens. Sie sind nach wie vor erfreut, dabei sein zu können. Wir freuen uns, Silvester an diesem ikonischen Ort feiern zu dürfen.“ Weitere Showacts sollen im Laufe der nächsten Woche bekannt gegeben werden.

Veranstaltung 2020 ohne Zuschauer vor Ort

Die Party am Brandenburger Tor ist mit Hunderttausenden Menschen in normalen Jahren die größte Silvesterfeier in Deutschland. Silvester 2020 sendete das ZDF wegen der Pandemie eine Show ohne Zuschauerinnen und Zuschauer vom Brandenburger Tor. Im Jahr zuvor hatten unter anderem Kerstin Ott, die schwedische Rockband Mando Diao und The Rasmus für ausgelassene Stimmung gesorgt. Auch damals kamen Hunderttausende auf die Partymeile.