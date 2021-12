Anzeige

Anzeige

Sydney. 2022 ist da! Um 11 Uhr (MEZ) hat das neue Jahr in Samoa, Tonga und Kiribati begonnen, um 12 Uhr folgte Neuseeland. Eine Stunde später folgte Neuseeland, wo allerdings wegen der Ausbreitung von Corona die meisten Events und das Feuerwerk vom Sky Tower in Auckland sowie auch alle öffentlichen Veranstaltungen in anderen Städten wie Christchurch und der Hauptstadt Wellington abgesagt wurden.

Mit sechs Tonnen farbenprächtigem Feuerwerk vor der imposanten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses ist Australien in 2022 gestartet. Anders als im vergangenen Jahr waren dieses Mal trotz stark steigender Corona-Zahlen in der Region Sydney wieder Zehntausende Zuschauer zugelassen, um das Spektakel live zu verfolgen. Allerdings mussten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Ticket für einen von rund 30 Aussichtspunkten kaufen.

Alle Silvesterereignisse lesen sie in unserem Liveblog:

Anzeige

Live-Ticker Aktualisieren Live-Ticker Der große Silvesterüberblick Auch Silvester 2021 steht fest im Zeichen des Coronavirus. Gerade erst wurden verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Omikron-Variante erlassen. Wir zeigen, was in Deutschland an Silvester erlaubt ist – und wie es in 14 anderen Ländern aussieht.

Los geht's! Liebe Leserinnen uns Leser, an dieser Stelle informieren wir Sie über alle Silvesterereignisse. Vielen Dank für's Mitlesen. Die gesamte Redaktion wünscht Ihnen ein frohes neues Jahr. Tickaroo Live Blog Software

Anzeige

Weltbevölkerung braucht ganze 26 Stunden um ins Jahr 2022 zu wechseln

26 Stunden dauert es wieder zwischen 11.00 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13.00 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Es begann in den pazifischen Inselstaaten Samoa und Kiribati, geht über Neuseeland, Australien und Asien bis Europa, Südamerika, die US-Ostküste, Kalifornien, Hawaii zu den unbewohnten Eilanden Bakerinsel und Howlandinsel wieder im Pazifik.