Silvester-Großeinsatz: Leipziger Polizei will neue Randale verhindern

Leipzig. Die Polizei in Leipzig bereitet sich auch in diesem Jahr auf einen größeren Einsatz zu Silvester vor. Es gehe diesmal vor allem darum, die Corona-Regeln und das von der Stadt Leipzig erlassene Ansammlungsverbot durchzusetzen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dazu sollen in der Stadt sowie im Umland verstärkt Polizeistreifen unterwegs sei. Die Einsatzkräfte würden von der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei unterstützt.

Ein Jahr nach der Silvester-Randale am Connewitzer Kreuz hat die Polizei diesen Schwerpunkt wieder im Blick. Im Internet und auf Plakaten im Stadtteil Connewitz war unter dem Motto „Freiheit für alle Antifas!“ dazu aufgerufen worden, Silvester zum Kreuz zu kommen. Die Aufrufe seien der Polizei bekannt, teilte die Polizeidirektion mit. Die Erfahrungen aus dem vorigen Jahreswechsel seien bei der Planung des Einsatzes berücksichtigt worden. „Die Durchsetzung entsprechender Verbote erfolgt entschlossen“, kündigte Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze laut „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) an. Notwendige Kontrollen würden „punktuell und an Schwerpunkten“ durchgeführt.

Vor einem Jahr war die Situation am am Connewitzer Kreuz eskaliert

2019/2020 war die Lage am Connewitzer Kreuz eskaliert. Polizisten wurden angegriffen. Die Behörden stuften die Attacken als Linksextremismus ein. Es gab allerdings auch Kritik am Polizeieinsatz und an der Kommunikation der Polizei. In den vergangenen Monaten kam es zudem in Connewitz immer wieder zu Krawallen mutmaßlicher Linksextremisten.

Die Stadt Leipzig hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die sämtliche Ansammlungen im Stadtgebiet in der Silvesternacht untersagt. Zudem gilt in drei verschiedenen Zonen ein Böllerverbot. Dazu zählen die Innenstadt, der Lindenauer Markt und das Connewitzer Kreuz. Die Polizei kündigte an, Menschenansammlungen „frühzeitig“ vermeiden zu wollen. „Zur transparenten Darstellung von polizeilichen Maßnahmen werden Lautsprecherkraftwagen im Einsatz sein“, so Polizeipräsident Schultze laut LVZ. Es stünden auch Fahrzeuge zur Ausleuchtung, Wasserwerfer und Hamburger Gitter bereit.

In Sachsen sind wie überall in Deutschland keine Feuerwerkskörper verkauft worden - dies ist verboten. Etliche Kommunen wie etwa Dresden, Chemnitz und der Erzgebirgskreis haben auch komplette Böllerverbote erlassen. Laut sächsischer Corona-Schutzverordnung gilt eine nächtliche Ausgangssperre, die in der Silvesternacht von 22 bis 6 Uhr jedoch aufgehoben wird. Die Kontaktbeschränkungen sowie die Regeln zu Abstand und Masken bleiben bestehen.