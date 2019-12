Silvesterböllerei: Zoo Hannover sorgt sich um Eisbärenbaby

Anzeige

Hannover. Der Zoo Hannover hat die Anwohner um Rücksicht beim Böllern an Silvester gebeten – der Lärm und das grelle Licht verängstigen viele Tiere. Vor allem das gerade erst geborene Eisbärenbaby braucht beim anstehenden Jahreswechsel einen besonderen Schutz, teilt der Zoo der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) mit. Es seien bereits Maßnahmen getroffen worden, doch der Zoo hoffe auch auf die Mithilfe der Anwohner.

„Wir wünschen allen Feiernden einen stimmungsvollen Jahreswechsel“, sagt Zoodirektor Andreas Michael Casdorff der „HAZ“, „gleichzeitig möchten wir an alle appellieren, sich in der Nähe des Zoos besonders rücksichtsvoll zu verhalten.“ Giraffen, Löwen, Kängurus und Co. würden demnach an Silvester von den Pflegern rechtzeitig in ihre „vertrauten, gut geschützten Stallungen“ gebracht.

Ruhe für Eisbärenbaby besonders wichtig

Das Hauptaugenmerk liege aber auf dem jungen Eisbärenbaby – es ist gerade mal fünf Wochen alt, Ruhe bei der Aufzucht sei besonders wichtig. Um die ohnehin schon abgeschieden gelegene Wurfhöhle noch besser vor Böllerlärm und Raketenblitze zu schützen, „haben wir zusätzlich rundherum lärmdämmende Wände aus Strohballen aufgebaut“, sagt Casdorff der „HAZ“. Zusätzlich werde das Eisbärenbaby an Silvester über die installierten Kameras in der Wurfhöhle ganz genau beobachtet.

