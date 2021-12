Trotz Böllerverbot: Wie hell wird die Silvesternacht?

Anzeige

Seit Anfang Dezember ist es beschlossene Sache: Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk ist wie schon im vergangenen Jahr untersagt. Die Branche ist schwer gebeutelt, wie Klaus Gotzen, Vorsitzender des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt. „Wir müssen jetzt abwarten, was das Wirtschafts- und Finanzministerium an Hilfen bereitstellen. Wenn sie so wie im vergangenen Jahr ausfallen, könnte das für viele Unternehmen das Aus bedeuten“, sagt er.

Wie viele Böller und Raketen in diesem Jahr im Umlauf sind, kann der VPI-Chef nicht abschätzen. „Das wäre Spekulation“, meint er. „Es ist auch schwer zu sagen, wie viele Menschen sich im Ausland mit Feuerwerk eingedeckt haben.“ Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), sagte dem RND am Dienstag, dass kein wirklicher Anstieg der Einfuhr von Feuerwerkskörpern beispielsweise aus Polen zu verzeichnen war. „Das war bislang alles wie immer“, erklärte Wendt. Nicht alle Feuerwerkskörper aus dem Ausland seien in Deutschland unzulässig. Die Dunkelziffer an illegalen Einfuhren könne aber höher liegen.

Klaus Gotzen, Vorsitzender des Verbands der pyrotechnischen Industrie (VPI). © Quelle: picture alliance / dpa

Welche Feuerwerkskörper dürfen importiert werden?

Jede Art von Feuerwerk aus Drittländern muss bei der Einfuhr beim Zoll gemeldet werden. Zugelassen sind Feuerwerkskörper der Kategorie F1 wie Wunderkerzen oder Knallerbsen und einige der Kategorie F2 – in der Regel das klassische Silvesterfeuerwerk mit Raketen und Böllern. Allerdings gibt es einige sprengstoffrechtliche Vorgaben, die Feuerwerkskörper erfüllen müssen, um legal eingeführt zu werden. Länder wie Tschechien, Dänemark und Polen gehören zur EU, sodass eine Anmeldung beim Zoll nicht notwendig ist.

Ein generelles Feuerwerksverbot gibt es in Deutschland nicht. Nur der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist verboten. Zudem gilt in einigen Städten an öffentlichen Plätzen ein Zündverbot. Im privaten Raum ist das Abbrennen von Feuerwerk erlaubt. Dabei muss aber auch auf die geltenden Corona-Maßnahmen geachtet werden. Geimpfte und Genesene dürfen sich in Gruppen bis zu zehn Personen zusammenfinden. Für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene gelten strengere Vorgaben.

Wie sicher ist altes Feuerwerk?

Wer noch Restbestände an Feuerwerkskörpern aus den Vorjahren hat, kann diese noch bedenkenlos zünden, solange sie kühl und trocken gelagert wurden. „Ein Verfallsdatum gibt es nicht“, sagt Verbandspräsident Gotzen. Vor dem Abbrennen sollte allerdings unbedingt auf äußere Merkmale geachtet werden. „Wenn Feuchtigkeit an den Feuerwerkskörper gekommen ist, sollte man diesen lieber entsorgen und nicht abbrennen“, warnt Gotzen.