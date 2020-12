Silvesterticker: Minimalistische Feiern und Ausgangssperre in Griechenland

Minimalistische Feiern und Ausgangssperre in Griechenland



Wegen der Corona-Pandemie müssen die Menschen in Griechenland Silvester zu Hause verbringen. Allein im Großraum Athen werden 5000 Polizisten die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre von 22.00 Uhr an Silvester bis 5.00 Uhr am Neujahrstag streng überwachen, teilte die Regierung mit. «Ab 22.00 Uhr wird niemand - aber wirklich niemand - auf der Straße sein», sagte der griechische Minister für Bürgerschutz, Michalis Chryssohoidis, griechischen Medien immer wieder. Ausnahmen werde es nur geben, wenn Menschen ins Krankenhaus oder zur Arbeit gehen müssten. Ein von den Städten organisiertes Feuerwerk soll dennoch um Mitternacht gezündet werden. «Aber bitte alles nur von den Balkonen beobachten», mahnten die Bürgermeister.



Auch für Feiern in privaten Räumlichkeiten gelten strenge Regeln. Am Silvesterabend dürfen höchstens neun Menschen pro Haushalt zusammenkommen. Hält das ein Gastgeber nicht ein, droht ihm eine Geldstrafe von 3000 Euro. Die Gäste müssen dann 300 Euro zahlen. Bars und Tavernen, in denen die Griechen traditionell Silvester feiern, sind seit Anfang November geschlossen.



Griechenland mit seinen knapp elf Millionen Einwohnern war bis Ende Oktober nicht so stark von der Corona-Pandemie betroffen. Die zweite Welle traf das Land aber heftig. Die Corona-Fälle schnellten in die Höhe, das Gesundheitssystem geriet an seine Grenzen. Nach offiziellen Zahlen starben bislang knapp 4800 Menschen an oder mit dem Virus.