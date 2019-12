Silvester 2019 im Liveticker: Kaum Zwischenfälle zum Jahreswechsel in Hongkong

Anzeige

Anzeige

Hannover. Nur noch wenige Stunden, dann beginnen die neuen Zwanzigerjahre. Berlin feiert wieder Deutschlands größte Silvesterparty – aber auch außerhalb der Hauptstadt wird geböllert und gefeiert.

Die ersten Länder sind bereits im neuen Jahr angekommen: In Hongkong verlief der Jahreswechsel ohne große Zwischenfälle, Australien zündete trotz der Buschbrände sein großes Feuerwerk in Sydney. In Frankreich steht der Jahreswechsel noch an - hier erschweren die Bahnstreiks jedoch die Anreise zu den Silvesterfeiern.

Für Rettungskräfte bedeutet der Jahreswechsel vor allem eins: Stress. Auf sie wartet die einsatzreichste Nacht des Jahres. Schon am Nachmittag mussten Feuerwehr und Rettungskräfte wegen Böller-Unfällen ausrücken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In unserem Liveblog halten wir Sie über die Ereignisse auf dem Laufenden.

ZUM THEMA Neujahrsvorsätze? Sie werden doch sowieso scheitern

17.11 Uhr: Kaum Zwischenfälle zum Jahreswechsel in Hongkong

In China hat das neue Jahr ruhig begonnen. Auch in Hongkong blieb es zunächst vergleichsweise friedlich. In Chinas Sonderverwaltungsregion gab es nur vereinzelt Protestaktionen und Menschenketten. Während in der Volksrepublik der Silvesterabend ohnehin nicht gefeiert wird, wurde in Hongkong das Feuerwerk wegen der anhaltenden Proteste aus Sicherheitsgründen abgesagt. Stattdessen wurde eine Neujahrsversion der allabendlichen Lichtshow abgehalten.

Anzeige

Es ist das erste Mal in der zehnjährigen Geschichte des Feuerwerks, dass das Spektakel vor der Skyline der Hafenstadt abgesagt wurde. In China wurde der Jahreswechsel hingegen wie gewohnt sehr ruhig begangen. In den Städten gehen eher jüngere Menschen gemeinsam aus. Auch gibt es Partys in großen Hotels.

Richtig gefeiert wird in China erst am 25. Januar, wenn nach dem traditionellen chinesischen Mondkalender das neue Jahr eingeläutet wird - diesmal das Jahr der Ratte. Zwar herrscht in vielen Metropolen Chinas aus Brandschutz- und Sicherheitsgründen ein Feuerwerksverbot, doch wird dann auf dem Lande heftig geknallt.

Anzeige

16.49 Uhr: Die ersten Länder sind schon im Jahr 2020 angekommen

In den ersten Ländern der Welt ist das Jahr 2020 bereits angebrochen. Als Erste weltweit haben Bürger in Samoas Hauptstadt Apia um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Jahreswechsel gefeiert. Eine Stunde später gingen um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Neuseeland die Feuerwerkskörper in die Höhe. In Japan erklangen um 16 Uhr MEZ die Glocken der buddhistischen Tempel 108-mal. Dies entspricht nach dem buddhistischen Glauben der Zahl der irdischen Wünsche, die ein Mensch überwinden muss, um das Nirwana zu erreichen.

In der von Unruhen überschatteten chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde kurz vor dem Jahreswechsel (17 Uhr MEZ) die Absage des geplanten Großfeuerwerks bestätigt. Die Touristenbehörde nannte Sicherheitsgründe wegen erwarteter Protestaktionen. Stattdessen sollte es die allabendlich veranstaltete Lichtshow in einer speziellen Neujahrsversion geben. Um 22 Uhr MEZ begrüßt Moskau das neue Jahr. Um eine Stunde der mitteleuropäischen Zeit voraus sind einige osteuropäische Länder, bevor dann auch in Deutschland die Korken knallen.

16.36 Uhr: Silvester in Frankreich: Streik erschwert Anreise

Auch an Silvester ist der Nah- und Fernverkehr wegen des Dauerstreiks gegen die Rentenreform in Frankreich extrem gestört. Zu den Silvesterfeierlichkeiten werden auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées jedes Jahr Hunderttausende erwartet – die Anreise mit der Bahn nach Paris ist für Touristen in diesem Jahr allerdings extrem schwierig, da zahlreiche Züge ausfallen.

Anzeige

In der Silvesternacht sollen die beiden voll automatisierten Linien bis etwa 2 Uhr fahren. Zusätzliche Busse sollen die Feiernden sicher nach Hause bringen. Die Fahrten mit Metro, Bus und Tram sind in der Silvesternacht wie jedes Jahr kostenlos. Auch in diesem Jahr gibt es wieder massive Sicherheitsmaßnahmen in der ganzen Stadt.

15.05 Uhr: Jugendliche schießen Pyrotechnik auf Passanten

An einer Straßenbahnhaltestelle in der Cottbuser Innenstadt haben Jugendliche Pyrotechnik auf andere Personen abgefeuert. Nach Zeugenbefragungen konnten ein 17- und ein 20-Jähriger als Tatverdächtige ermittelt werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde niemand verletzt.

14.03 Uhr: Jugendlicher wirft mit Böllern nach Frau und Polizisten

Mit Feuerwerkskörpern hat ein Jugendlicher in Hauenstein in Richtung einer Frau und von Polizisten geworfen. Gegen den 19-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Der 19-Jährige war am Montag in der Verbandsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz von einem 15-Jährigen begleitet worden, als er Böller in Richtung der 45-Jährigen warf und diese auch beleidigte. Polizisten stellten die beiden, die aber entkommen konnten. Der 19-Jährige warf auf seiner Flucht Böller nach den nacheilenden Polizisten und zeigte ihnen den Mittelfinger. Ein Beamter verletzte sich leicht, als er mit einem Fuß in dem unwegsamen Gelände umknickte. Beide Jugendliche seien namentlich bekannt, teilte die Polizei mit.

Anzeige

13.58 Uhr: Tonnenweise Knaller in Italien beschlagnahmt

Neapel und Umgebung gilt zu Silvester als die Böllerhochburg Italiens. Nun hat die Polizei in der Region 52 Tonnen illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt. Es habe elf Festnahmen und 58 Anzeigen gegeben, teilte die Finanzpolizei am Dienstag mit.

Unter anderem sei ein Laster entdeckt worden, der in der Stadt Teano 30 Tonnen Feuerwerkskörper im Wert von einer halben Million Euro transportiert habe. In der Provinz Caserta wurden Paletten mit sieben Tonnen Silvestermaterial sichergestellt, das laut Polizei nach Deutschland gebracht werden sollte.

In vielen italienischen Städten sind private Feuerwerke verboten. Daher beschlagnahmte die Polizei auch in Orten wie Mailand, Florenz oder Rom Zehntausende Feuerwerkskörper. In Rom riskiert man zum Beispiel eine Strafe von 500 Euro, wenn man Böller und Ähnliches zündet.

mit Material von dpa