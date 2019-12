Anzeige

Anzeige

Hannover. Nur noch wenige Stunden, dann beginnen die neuen Zwanzigerjahre. Berlin feiert wieder Deutschlands größte Silvesterparty - aber auch außerhalb der Hauptstadt wird geböllert und gefeiert.

Der Jahreswechsel bedeutet aber auch Stress - und zwar vor allem für die Rettungskräfte. Auf sie wartet die einsatzreichste Nacht des Jahres. In unserem Liveblog halten wir Sie über die Ereignisse auf dem Laufenden.

ZUM THEMA Neujahrsvorsätze? Sie werden doch sowieso scheitern

16.36 Uhr: Silvester in Frankreich: Streik erschwert Anreise

Auch an Silvester ist der Nah- und Fernverkehr wegen des Dauerstreiks gegen die Rentenreform in Frankreich extrem gestört. Zu den Silvesterfeierlichkeiten werden auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées jedes Jahr Hunderttausende erwartet - die Anreise mit der Bahn nach Paris ist für Touristen in diesem Jahr allerdings extrem schwierig, da zahlreiche Züge ausfallen.

In der Silvesternacht sollen die beiden voll automatisierten Linien bis etwa 2.00 Uhr fahren. Zusätzliche Busse sollen die Feiernden sicher nach Hause bringen. Die Fahrten mit Metro, Bus und Tram sind in der Silvesternacht wie jedes Jahr kostenlos. Auch in diesem Jahr gibt es wieder massive Sicherheitsmaßnahmen in der ganzen Stadt.

15.05 Uhr: Jugendliche schießen Pyrotechnik auf Passanten

Anzeige

An einer Straßenbahnhaltestelle in der Cottbuser Innenstadt haben Jugendliche Pyrotechnik auf andere Personen abgefeuert. Nach Zeugenbefragungen konnten ein 17- und ein 20-Jähriger als Tatverdächtige ermittelt werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde niemand verletzt.

14.03 Uhr: Jugendlicher wirft mit Böllern nach Frau und Polizisten

Anzeige

Mit Feuerwerkskörpern hat ein Jugendlicher in Hauenstein in Richtung einer Frau und von Polizisten geworfen. Gegen den 19-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Der 19-Jährige war am Montag in der Verbandsgemeinde im Landkreis Südwestpfalz von einem 15-Jährigen begleitet worden, als er Böller in Richtung der 45-Jährigen warf und diese auch beleidigte. Polizisten stellten die beiden, die aber entkommen konnten. Der 19-Jährige warf auf seiner Flucht Böller nach den nacheilenden Polizisten und zeigte ihnen den Mittelfinger. Ein Beamter verletzte sich leicht, als er mit einem Fuß in dem unwegsamen Gelände umknickte. Beide Jugendliche seien namentlich bekannt, teilte die Polizei mit.

13.58 Uhr: Tonnenweise Knaller in Italien beschlagnahmt

Neapel und Umgebung gilt an Silvester als die Böllerhochburg Italiens. Nun hat die Polizei in der Region 52 Tonnen illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt. Es habe elf Festnahmen und 58 Anzeigen gegeben, teilte die Finanzpolizei am Dienstag mit.

Unter anderem sei ein Laster entdeckt worden, der in der Stadt Teano 30 Tonnen Feuerwerkskörper im Wert von einer halben Million Euro transportiert habe. In der Provinz Caserta wurden Paletten mit sieben Tonnen Silvester-Material sichergestellt, das laut Polizei nach Deutschland gebracht werden sollte.

Anzeige

In vielen italienischen Städten sind private Feuerwerke verboten. Daher beschlagnahmte die Polizei auch in Orten wie Mailand, Florenz oder Rom Zehntausende Feuerwerkskörper. In Rom riskiert man zum Beispiel eine Strafe von 500 Euro, wenn man Böller und ähnliches zündet.

Mit Material von dpa.