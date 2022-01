Durch erotische Zeichnungen aufgeflogen: Mann muss ins Gefängnis

Anzeige

Anzeige

Das Malen von Aktbildern hat einen Mann in Schleswig-Holstein indirekt ins Gefängnis gebracht. Die erotischen Zeichnungen an sich waren aber nicht der Grund.

Als der 43-Jährige am Dienstag am Bahnhof in Sierksdorf nackte Frauen aus erotischen Heften abmalte, fühlten sich andere Wartende belästigt und informierten die Polizei. Die stellte fest, dass gegen den Hobbykünstler ein Haftbefehl vorliegt, berichten die „Lübecker Nachrichten“ (LN).

Geldstrafe oder Gefängnis

Hintergrund: Der Mann war wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 300 Euro oder ersatzweise 30 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden, so eine Polizeisprecherin gegenüber der LN. Da er die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, wurde er verhaftet.