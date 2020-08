Siebenjährige bei Kindergeburtstag in den USA erschossen - "ein unschuldiges Mädchen"

Anzeige

South Bend. Waffengewalt hat in den USA ein weiteres Leben gefordert: Während eines Kindergeburtstags in South Bend im US-Bundesstaat Indiana wurde am Samstag eine Siebenjährige getötet. Wie der lokale TV-Sender “WSB-TV” berichtet, wurde aus einem vorbeifahrenden Auto mehrmals auf die Gäste der Feier geschossen. Alarmierte Einsatzkräfte brachten das Mädchen in ein örtliches Krankenhaus, dort verstarb es. Die Siebenjährige war die einzige, die von Kugeln getroffen wurde. Um wie viele Täter es sich handelt, ist noch unklar.

Der Bürgermeister von South Bend, James Mueller, sagte in einer schriftlichen Erklärung, er sei “schockiert zu hören, dass das Leben eines unschuldigen Kindes durch sinnlose Gewalt auf tragische Weise beendet wurde”. Er betonte, dass die Gewalt “in unserer Stadt nicht weitergehen darf”.

“Ein unschuldiges siebenjähriges Mädchen”

Der Polizeichef von South Bend, Scott Ruszkowski, bestätigte den Fall in einem Statement: “An diesem Wochenende wurden bereits vier Personen erschossen. Eine davon ist ein unschuldiges siebenjähriges Mädchen, das auf einer Geburtstagsfeier gespielt hat.”

Laut der Polizei wurden dieses Jahr bereits fast 100 Menschen in South Bend Opfer von Waffengewalt. “Als Gemeinschaft können wir diese sinnlose Gewalt nicht länger akzeptieren und müssen alle unseren Beitrag leisten”, hieß es weiter in der Stellungnahme.