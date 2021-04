Sieben Verletzte bei Schüssen in Chicago

Anzeige

Anzeige

Chicago. Sieben Menschen sind in Chicago durch Schüsse verletzt worden. Sie seien am Montagabend in einen Kampf auf einem Gehweg verwickelt gewesen, als die Schüsse gefallen seien, teilte die Polizei mit. Der Zustand einer 39-jährigen Frau sei ernst. Ihr sei in den Arm und den Unterleib geschossen worden. Fünf Männer befänden sich ebenfalls im Krankenhaus. Die siebte Person sei mit einer Schusswunde am Bein in ein Krankenhaus gelaufen, es gehe ihr aber gut.

In Chicago hat es in den vergangenen Monaten viel Gewalt gegeben: Die Polizei vermeldete für das erste Quartal 131 Tötungen und mehr als 700 Vorfälle mit Schüssen. Beide Zahlen waren um mehr als ein Drittel höher als in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres.