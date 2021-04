Sieben Tote und 70 Verletzte bei Unfall mit zwei Reisebussen in Afghanistan

Anzeige

Kabul. Bei der Kollision von zwei Reisebussen sind in Afghanistan mindestens sieben Menschen getötet worden. Weitere mindestens 70 Personen seien bei dem Vorfall auf einer Fernstraße rund 25 Kilometer westlich von der Hauptstadt Kabul verletzt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag mit.

Die Verletzten seien zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es weiter. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand von Untersuchungen. In Afghanistan kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, da die Fahrzeuge oft in schlechtem Zustand sind und zu viele Menschen transportieren. Zudem sind die Straßen oft miserabel.