Sieben Millionen für ein Haus: Mallorca hat die „teuerste Straße“ Spaniens

Madrid. Die „teuerste Straße“ Spaniens liegt auf Mallorca. Für Häuser an der nur knapp 500 Meter langen Straße Carrer Sant Carles in der Gemeinde Calvià werden zumindest die höchsten Kaufpreise für Immobilien verlangt, wie eine Erhebung der größten spanischen Immobilienplattform Idealista zeigt, die am Mittwoch vom Digitalblatt „El Confidencial“ und anderen Medien veröffentlicht wurde. Die Besitzer verlangten dort im Schnitt 7,043 Millionen Euro für ihre Luxushäuser. Diese Anwesen bieten fast alle dank der erhöhten Lage südwestlich der Mallorca-Hauptstadt Palma einen fantastischen Blick auf die Bucht von Palma und auf das Mittelmeer.

Auf Platz zwei folgt in der Rangliste von Idealista die Wohnanlage „Urbanización Coto de La Zagaleta“ in der Ortschaft Benahavis an der Costa del Sol unweit des Promi-Badeortes Marbella. Dort seien die geforderten Verkaufspreise mit einem Schnitt von 7,042 Millionen nur unwesentlich niedriger als an der mallorquinischen Straße Sant Carles, hieß es. Die Spitze dieser Rangliste wird von der Straße Mozart in Marbella (5,932 Mio) komplettiert.