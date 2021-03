Sieben Menschen sterben bei Unfall mit überfülltem Auto in Russland

Anzeige

Samara. Beim Unfall eines überfüllten Autos sind im Süden Russlands sieben Menschen ums Leben gekommen. Der Wagen kam am Montag nahe der Stadt Samara an der Wolga auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen, wie die Behörden mitteilten. Alle sieben Insassen in dem Auto seien an ihren schweren Verletzungen gestorben. Dabei soll es sich Medienberichten zufolge um junge Menschen gehandelt haben.

Weshalb der Fahrer auf die andere Fahrbahn fuhr, war zunächst unklar. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.