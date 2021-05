Sieben Galgenstricke in Amazon-Lager: Neubau in den USA gestoppt

Anzeige

Windsor. Zum siebten Mal innerhalb weniger Wochen haben Unbekannte auf einer Baustelle des US-Versandhändlers Amazon einen Galgenstrick aufgehängt. Das Seil mit der Schlinge sei über einen Balken gehängt und diese Woche in der im Bau befindlichen Lagerhalle in Connecticut entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Eine Belohnung für Hinweise zur Ergreifung der Verantwortlichen wurde auf 100.000 Dollar verdoppelt. Amazon kündigte an, die Bauarbeiten zumindest bis zum kommenden Montag zu stoppen und die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken.

Die Hintergründe waren unklar. Die Polizei in der Stadt Windsor erklärte, sie gehe von einem möglichen rassistischen Hassverbrechen aus. Amazon teilte mit, Hass, Rassismus und Diskriminierung hätten keinen Platz in der Gesellschaft und würden bei Amazon nie toleriert werden.

In den USA wurden im 19. und 20. Jahrhundert Tausende Schwarze von weißen Lynchmobs gehängt.