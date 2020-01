Sieben Deutsche in Südtirol totgerast: Unfallfahrer kommt ins Kloster

Anzeige

Der Unfallfahrer (27) von Südtirol soll das Gefängnis in Bozen verlassen und seine Untersuchungshaft in einem Kloster fortsetzen. Das bestätigte sein Anwalt Alessandro Tonon der "Bild"-Zeitung: "Ja, der Untersuchungsrichter hat angeordnet, dass mein Mandant seine Untersuchungshaft in einem Kloster verbringen darf. Er wird nicht auf freien Fuß gesetzt, er darf diesen Platz nicht verlassen.“

Ein Richter am Bozener Landesgericht habe laut „Rainews“ angeordnet, dass der 27-Jährige von der Gerichtspolizei in das Kloster Neustift eskortiert wird, schreibt die "Bild" weiter. Dort solle er am Klosterleben teilhaben und Messen besuchen. Er werde dort von Polizisten überwacht und dürfe Besucher empfangen.

Bei dem Unfall in dem Ort Luttach kamen Anfang Januar sieben junge deutsche Skiurlauber ums Leben. Der Beschuldigte hatte nach Angaben der Polizei fast zwei Promille Alkohol im Blut. Dem 27-Jährigen wird mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 18 Jahre Haft.

RND/seb