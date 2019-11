Sie wollte nur einkaufen: Neuseeländerin zwei Tage auf dem Meer vermisst

Anzeige

Ein ganzes Wochenende auf dem Meer. Für eine 47-jährige Neuseeländerin wurde das zum Albtraum. Sie war mit einem Katamaran zwischen den Ägäischen Inseln unterwegs. Am Freitagmittag verließ die Frau das Schiff im Golf von Agalis und wurde erst am Sonntagmorgen mitten auf dem Ägäischen Meer gefunden. Sie trieb auf einem Beiboot 55 Seemeilen vor Kretas Nordküste, teilt die Griechische Küstenwache mit.

Die Nachrichtenseite Keep Talking Greece berichtet, dass die Neuseeländerin mit ihrem britischen Mann vor der Küste der Inselgruppe der Kykladen, im Golf von Aglais anlegte. Dann verließ sie die Yacht und ging an Bord eines kleinen Beibootes, um in den Hafen zu fahren. Später rief sie ihren Mann an, um ihm zu sagen, dass sie den Einkauf beendet habe und nun zurück zur Yacht kommen würde. Dort kam sie jedoch nie an.

Großaufgebot bei Vermisstensuche

In den frühen Freitagmorgenstunden alarmierte der Mann der vermissten Frau die griechischen Behörden. Das löste einen Großeinsatz aus. Die griechische Küstenwache sowie die Hafenbehörden von Ios, Folegandros, Milos, Naxos und Santorini nahmen mit sieben Patrouillenschiffen, drei privaten Schiffen, einigen Booten sowie einem Flugzeug und einem Marinehubschrauber die Suche auf, heißt es in der Mitteilung der griechischen Küstenwache.

Erst zwei Tage später, am Sonntagmorgen, kam für den Mann der Neuseeländerin die Entwarnung. Ein Schiff der Küstenwache hatte die vermisste Frau in einem Beiboot südwestlich von Folegandros gefunden. Laut Küstenwache ist die Frau wohl auf.

Das Schiff brachte die Frau nach Heraklion, so sie laut Keep Talking Greece kurz nach 14:30 Uhr ankam und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Neuseeländerin erklärte, dass das Schlauchboot vom Wind weggetrieben worden sei und sie die Kontrolle verloren habe.

Von Jan Russezki