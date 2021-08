Anzeige

Als die junge Britin Zoe Stephens im März 2020 nach Tonga flog, sollte es eigentlich nur ein kurzer Ausflug werden. Ihren Koffer ließ die 27-Jährige auf Fidschi zurück. Doch während sie für zwei Tage entspannen wollte, eskalierte die Corona-Pandemie. „Tonga schloss seine Grenzen und plötzlich saß ich fest“, berichtete sie in einem Video­telefonat. „Kein Flug wollte mich mehr mitnehmen.“

Dass sie plötzlich im „Paradies“ feststeckte, war eine Verkettung unglücklicher Umstände. „Ich habe eigentlich in China gelebt und gearbeitet“, berichtete sie. „Mitte Januar war ich jedoch auf einem Sprach­kurs in Korea.“ Zu dieser Zeit mehrten sich die Nachrichten über die neue Virus­erkrankung, die wir heute als Covid-19 kennen. „Mein chinesischer Arbeitgeber sagte, ich solle meinen Urlaub doch früher nehmen und noch nicht zurück­kommen.“

Plötzlich wurden alle Grenzen geschlossen

So entschied sich die junge Britin, die als Reise­führerin, Bloggerin und im digitalen Marketing arbeitet, eine Auszeit in Fidschi einzulegen. Doch plötzlich eskalierte die Lage in China. „Auf einmal hätte ich bei meiner Rückkehr in Quarantäne gemusst und damals war das ja mehr oder weniger noch ein unbekanntes Konzept.“ So blieb sie noch eine Woche länger – in der Hoffnung, die Lage würde sich wieder entspannen. Doch die Situation wurde nicht besser, im Gegenteil, und so entschied sie sich, einen Rück­flug nach China zu buchen und die Quarantäne auf sich zu nehmen.

„Vor meinem Flug nach China wollte ich dann noch schnell ein Wochen­ende in Tonga einlegen“, sagte Stephens. Doch die Urlauberin wählte genau das falsche Wochen­ende. China gab bekannt, seine Grenzen schließen zu wollen, Fidschi registrierte erste Fälle und auch Tonga machte am 22. März 2020 dicht. Stephens saß fest – mit einem 30-Tage-Visum und den wenigen Habseligkeiten, die sie für das Wochen­ende mitgenommen hatte. Beim Visum zeigten sich die Beamten der Einwanderungs­behörde auf Tonga angesichts der welt­weiten Krise kulant, doch die Heim­reise gestaltete sich schier unmöglich. Glücklicher­weise konnte ein Freund auf Fidschi ihren Koffer später immerhin per Fracht schicken.

Ein Leben in der Schwebe

„Seitdem gab es verschiedene Level von ‚Feststecken‘“, sagte die junge Frau. „Gleich im ersten Monat hätte ich theoretisch einen Flug nehmen können, den die deutsche Regierung organisiert hatte.“ Doch der hätte sie nach Europa gebracht. „Zu dem Zeitpunkt hatte ich meinen Koffer aber noch in Fidschi und mein Hab und Gut in China, wo ich die letzten zwei Jahre gearbeitet hatte.“ Also dachte sie, es sei besser, noch ein wenig länger zu warten. „Dann gab es irgend­wann wirklich überhaupt keine Flüge mehr und dann war die Lage in Großbritannien zeit­weise so schlimm – meine eigene Großmutter ist an Covid gestorben“, sagte Stephens. Zwischen­zeitlich zog die junge Frau selbst eine Reise im Container­schiff oder mit einer Jacht in Erwägung, doch die Corona-Bestimmungen oder extrem hohe Preise durch­kreuzten diese Pläne.

Um mit dieser unsicheren Situation besser umgehen zu können, versuchte sie letztlich, ihr Schicksal zu akzeptieren und sich eine Routine zu schaffen. „Mein Job reduzierte sich auf etwa einen Tag die Woche, also fing ich wieder an zu studieren und habe inzwischen online einen Masterabschluss gemacht“, erzählte sie. „Außerdem habe ich begonnen, jeden Tag zu laufen.“ Stephens wurde dabei so fit, dass sie einen 100-Kilometer-Lauf absolvierte, um Gelder für einen guten Zweck zu sammeln. Die Idee kam zudem auf Tonga so gut an, dass der Insel­staat nun einen jährlichen Marathon daraus machen möchte.

Zyklon zerstörte ihr Haus

Je vertrauter sie mit Land und Leuten wurde, umso mehr begann sie auch, die Insel­welt zu erkunden. „Tonga ist ein wunder­schönes König­reich und glücklicher­weise covid­frei geblieben“, sagte Zoe Stephens. „Ich habe hier nie eine Maske getragen, auch wenn wir natürlich durchaus Restriktionen hatten.“ Nach einem strikten dreiwöchigen Lock­down am Anfang der Pandemie gibt es inzwischen nach wie vor Beschränkungen für die Teilnehmer­zahl bei Veranstaltungen sowie eine nächtliche Ausgangs­sperre zwischen Mitter­nacht und 5 Uhr am Morgen.

Trotz des warmen tropischen Klimas und der traumhaften weißen Sand­strände war das Leben in dem Insel­staat in den vergangenen Monaten nicht immer einfach. „Das schlimmste Erlebnis war ein Zyklon, bei dem die Hälfte meines Hab und Gutes weg­geschwemmt und das Haus, in dem ich lebte, zerstört wurde“, sagte Stephens. Trotzdem hatte sie Glück im Unglück – sie konnte das Haus einer Familie übernehmen, die zur gleichen Zeit in den USA fest­steckte und einen Haus­sitter brauchte. Auch die Einsamkeit und die Isolation machten ihr zeit­weise zu schaffen. „Es ist schwer, den Strand zu genießen, wenn man weiß, dass der Rest der Welt leidet“, meinte die junge Frau.

Stephens versuchte, so viel wie möglich über Tonga und seine rund 100.000 Bewohner zu lernen. © Quelle: Zoe Stephens privat

Chance auf Heim­flug

Gleich­zeitig versuchte sie, so viel wie möglich über Tonga und seine rund 100.000 Bewohner zu lernen. „Und das ist gar nicht so einfach“, meinte sie. Selbst im Internet lasse sich nicht allzu viel Information finden. „So trat ich am Anfang auch in das eine oder andere Fett­näpfchen“, lachte sie. „Bei so wenigen Einwohnern – da stichst du als Ausländer heraus und jede Bemerkung, die du machst, wird weiter­berichtet und endet plötzlich bei den höchsten Leuten im Land.“

Ihr Fazit ist trotzdem positiv: „Alles in allem finde ich, dass ich unglaubliches Glück hatte, hier festzustecken – so etwas werde ich sicher nie wieder in meinem Leben erleben“, sagte die Britin. Letzt­endlich wird sie das Pazifik­land mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlassen. Ihre nächste Option ist ein Flug, der organisiert wurde, um Tongaer aus Neuseeland in ihre Heimat zurück­zubringen. Dieser könnte sie auf dem Rück­flug zumindest bis nach Auckland bringen. Allerdings gefährdet der augen­blickliche Covid-Ausbruch in Neuseeland nun auch diese Option. „Trotzdem ist es meine bisher beste Chance“, sagte Stephens.