Sie nannten ihn “Müll”: Neunjähriger wehrt sich herzzereißend gegen Mobbing

Anzeige

Anzeige

Blue Springs. Weil er in der Schule und auch online gemobbt wurde, hat der neunjährige Kamryn Henderson aus dem US-Bundesstaat Missouri einen Anti-Mobbing-Song geschrieben und auf Youtube hochgeladen. "Manchmal werden Mobber euch sagen, dass ihr nicht gut genug seid oder ihr euch verändern müsst. Seid ihr selbst. Macht euch keine Sorgen über die anderen Sache", schreibt er bei Youtube zu dem herzergreifenden Lied, in dem er Ukulele spielt und dazu singt.

Und in dem Song geht es eben genau darum, man selbst zu sein und sich so zu lieben, wie man ist. So singt Kamryn unter anderem davon, dass man wunderschön und besondern ist, so wie man ist, auch wenn einem das keiner sagt. Und dass man sich nicht für andere Menschen verändern sollte, sondern lieber in sich selbst hineinblicken sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Junge musste wegen Mobbing die Schule wechseln

Der Junge war so sehr gemobbt worden, dass er sogar die Schule wechseln musste, berichtet unter anderem die "New York Post". "Wenn ich geweint hätte, wäre ich noch mehr gemobbt worden", sagte Kamryn gegenüber "KMBC News". Als ein anderer Schüler ihn als "Müll" bezeichnet hätte, wäre das der Tiefpunkt gewesen. "Ich habe auf mein Handy geguckt und mir gesagt: Ich bin kein Müll. Das ist nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr."

Mit seinem Song "Look Within Yourself" bekämpft er den Schmerz. Außerdem widmete er das Lied allen anderen Kindern, die gemobbt werden - und speziell auch seiner Schwester, die ebenfalls mit Mobbing zu kämpfen habe. Seine Mutter jedenfalls ist stolz auf ihren Sohn: "Wenn man sich den Song anhört, kann man das Selbstvertrauen hören", sagt sie der "New York Post". "Man kann hören, dass er glücklich ist darüber, wer er ist. Er sagt der Welt: ,Das bin ich.'"

Anzeige

RND/hsc