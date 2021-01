Sexueller Missbrauch in 74 Fällen: Verdächtige Lehrerin an Australien ausgeliefert

Anzeige

Tel Aviv. Eine strengreligiöse Ex-Schulleiterin, der in Australien sexueller Missbrauch an Schülerinnen vorgeworfen wird, ist von den israelischen Behörden ausgeliefert worden. Fotos in israelischen Medien zeigten, wie die Frau ein Flugzeug am Flughafen Ben Gurion bestieg. Ihr Anwalt Nick Kaufman bestätigte die Auslieferung nach Australien am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er kritisierte, dass Bilder davon erschienen. Er habe erwartet, dass die Behörden die Geheimhaltung der Aktion gewährleisteten.

Australien hatte die Auslieferung der Frau gefordert, weil ihr in 74 Fällen sexueller Missbrauch von Mädchen vorgeworfen wird. Sie war von 2000 bis 2008 Leiterin einer ultraorthodoxen jüdischen Schule in Melbourne. Sie bestritt die Vorwürfe und floh nach Israel, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Seit 2014 wehrte sie sich gegen ihre Auslieferung. Im Dezember wurde diese endgültig erlaubt. Der Fall hatte Israels Beziehungen zu Australien belastet.

Die Auslieferung erfolgte kurz vor der vorübergehenden Schließung des Flughafens. Er sollte im Anti-Corona-Kampf von Montagabend um Mitternacht bis zum Monatsende weitgehend dicht machen.