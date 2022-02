Missbrauch in der Kirche: Hildesheimer Bischof schickt Priester in den Ruhestand

Anzeige

Hildesheim. Wegen eines Falles von sexualisierter Gewalt hat der katholische Bischof Heiner Wilmer einen Priester in den Ruhestand versetzt. In den nächsten beiden Jahren dürfe der 65-Jährige weder in Gottesdiensten noch in der Seelsorge tätig sein, teilte das Bistum auf seiner Homepage mit. Danach werde eine Verlängerung des Verbots geprüft, gab ein Bistumssprecher am Donnerstag bekannt. Der Priester, der innerhalb des Bistums lebe, dürfe auch sonst nicht in der Kirche tätig werden. Er stehe unter Beobachtung und „wäre gut beraten, sich an die Auflagen zu halten“. Die Versetzung in den Ruhestand gilt seit Anfang Januar 2022.

Video Kardinal Marx entschuldigt sich für Umgang mit Missbrauchsfällen

Der Priester war nach Angaben des Bistums bereits seit Dezember 2019 beurlaubt worden, nachdem eine Frau angegeben hatte, im Alter von 16 bis 18 Jahren durch ihn sexualisierte Gewalt erlitten zu haben. Die Taten ereigneten sich Anfang der 1980er-Jahre. Das Bistum hatte damals den Fall öffentlich gemacht und Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hildesheim gestellt. Diese wurde nach Angaben des Bistums eingestellt, weil die Taten verjährt waren.

Schutzalter von Minderjährigen damals bei 16

Der Priester hatte die Taten eingeräumt und der Frau einen Entschuldigungsbrief geschrieben, hieß es. Er hat die vom Bistum an die Betroffene gezahlten 3000 Euro Anerkennungsleistung erstattet und die Summe auf 10.000 Euro aufgestockt.

Seine Pension beziehe der Priester in voller Höhe weiter, sagte der Sprecher. Ein kirchenrechtliches Verfahren habe es bisher nicht gegeben, weil die Betroffene zu Beginn der Taten nach Kirchenrecht bereits volljährig gewesen sei. Das Schutzalter habe damals bei 16 Jahren gelegen. Erst wenn ein Priester nach einem kirchenrechtlichen Verfahren aus dem Priesterstand entlassen werde, könnten ihm die Pensionsansprüche gekürzt werden. Seit 2001 gilt bei sexuellem Missbrauch von Minderjährigen auch in der katholischen Kirche die Altersgrenze von 18 Jahren.

Darüber hinaus waren den Angaben zufolge Ende August 2020 von einer weiteren Frau zusätzliche Hinweise auf ein mögliches grenzverletzendes Verhalten des Priesters gegenüber volljährigen Personen beim bischöflichen Beraterstab in Fragen sexualisierter Gewalt eingegangen.