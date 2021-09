Sexuelle Übergriffe durch Spieler? Vorstand des isländischen Fußballverbands tritt zurück

Anzeige

Der isländische Fußballverband (KSI) erlebt derzeit einen „MeToo“-Skandal. Verschiedenen Medienberichten zufolge ist der gesamte Vorstand des KSI zurückgetreten, nachdem eine Frau den Verband beschuldigt hatte, Vorwürfe wegen angeblicher sexueller Übergriffe durch einen Nationalspieler zu vertuschen.

Was war passiert? Die 25-jährige Thorhildur Gyda Arnarsdottir gab am vergangenen Freitag ein Fernsehinterview. Dort hatte sie ausgesagt, ein Mitglied der Nationalmannschaft habe ihr im September 2017 in einem Nachtclub in Reykjavik in den Schritt gegriffen und sie am Hals gepackt, bevor es sie mit einer anderen Person angegriffen habe. Arnarsdottir und eine andere Frau hätten in dieser Nacht bei der Polizei Anzeige gegen einen Spieler wegen sexueller Nötigung erstattet.

Schweigegeld für sexuelle Übergriffe?

Etwa sechs Monate später habe ihr Vater bei einem Spiel bemerkt, dass eben dieser Spieler immer noch in der Aufstellung der Nationalmannschaft war. Er kontaktierte den Vorsitzenden des KSI, Gudni Bergsson. Dieser reagierte und schloss den Spieler dann für eine gewisse Zeit aus der Nationalmannschaft aus. Arnarsdottir wurde daraufhin nach eigenen Angaben von den Anwälten des Fußballverbandes eine finanzielle Entschädigung im Gegenzug für die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung angeboten. Sie lehnte das Angebot ab, wurde daraufhin von einem anderen Anwalt des besagten Fußballspielers kontaktiert. Der Spieler hätte die Vorwürfe zugegeben und ihr Schadensersatz gezahlt. Der Spieler selbst hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Bergsson räumte zunächst ein, dass der Verband keine offizielle Beschwerde wegen eines sexuellen Vergehens erhalten habe. Später gab er zu, dass es ein Fehler gewesen sei zu behaupten, dass dem Fußballverband keine Berichte über Gewalttätigkeiten zu Ohren gekommen seien. Er habe sich an den Vorfall falsch erinnert und geglaubt, dass es sich nur um einen körperlichen, nicht um einen sexuellen Übergriff gehandelt habe. Er veröffentlichte eine Erklärung, in welcher er sich bei den Opfern entschuldigte und einen besseren Umgang des Verbandes mit sexuellen Übergriffen versprach. „Wir waren uns dessen noch nie so bewusst wie jetzt und werden die Hilfe der Gemeinschaft suchen, um radikale Veränderungen herbeizuführen, die Opfer zu unterstützen und Teil der Lösung zu sein“, hieß es darin.

Übereinstimmende Medienberichte schreiben von einem Spieler, der dem Verein IFK Göteborg unter Vertrag steht. Der Verein bestätigte am Montag, dass einer seiner Spieler in den Fall verwickelt sei. Namen nannten sie dabei nicht. In der Erklärung hieß es, dass der Spieler zwar bei der Polizei angezeigt wurde, die Ermittlungen jedoch zu keiner strafrechtlichen Verfolgung führten. Die Parteien hätten sich geeinigt. Der Verein nehme den Fall jedoch sehr ernst, so Klubdirektor Hakan Mild. Er sei im ständigen Dialog mit dem Spieler und distanziere sich von seinen Handlungen.

Weitere Nationalspieler beschuldigt

Im Interview mit dem Magazin „Visir“ geht Arnarsdottir noch ein Stück weiter. Sie sagt, sie kenne mindestens sechs weitere Nationalspieler, die wegen sexueller Übergriffe beschuldigt worden seien, und fordert, dass diese aus der Mannschaft fliegen.

Das isländische Newsportal „MBL“ berichtete am 20. Juli außerdem über Ermittlungen wegen eines sexuellen Missbrauchs mit einem Kind, der einem der isländischen Nationalspieler vorgeworfen wird.

KSI zieht Konsequenzen

Verschiedene Quellen hatten dem KSI öffentlich vorgeworfen, die Täter aktiv zu schützen und die Opfer zum Schweigen zu bringen. „Die Botschaft an Mädchen und Frauen aus der KSI ist, dass sie die Gewalt von Männern akzeptieren und darüber schweigen müssen, sonst werden sie der Lüge bezichtigt. Dass eine Kultur der Gewalt natürlich ist. Dass die Bedeutung der Männer unbestreitbar größer ist als die der Frauen“, schreibt die isländische Feministin und Autorin Hanna Björg Vilhjálmsdóttir in einer Kolumne.

Nach langen Gesprächen ist Gudni Bergsson am Sonntag als Vorstand zurückgetreten. Der Verband räumt ein, dass Bergsson die Situation wohl nicht korrekt gehandhabt habe. Nach einer Sitzung am Montag seien schließlich auch die übrigen 16 Vorstandsmitglieder zurückgetreten. Zwei Spieler, die für die drei WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft vorgesehen waren, wurden aus der Aufstellung gestrichen – einen Zusammenhang zu den Anschuldigungen thematisierte der Verband aber nicht.