Sexuelle Belästigung in Leipziger Unibibliotheken: Exhibitionist entblößt sich vor Studentinnen

Leipzig. In der Bibliotheca Albertina und der Campus-Bibliothek in Leipzig ist es zu mehreren Fällen sexueller Belästigung gekommen, wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet. Demnach hat sich ein noch unbekannter Mann vor Studentinnen entblößt und masturbiert. Die Polizei ermittelt in dem Fall und geht aktuell von einem und nicht mehreren Tatverdächtigen aus.

Insgesamt soll es seit Ende November 2021 zu insgesamt vier Fällen sexueller Belästigung in den Leipziger Bibliotheken gekommen sein, wie Polizei und Universitäts­bibliothek Leipzig (UBL) der „LVZ“ bestätigten. „Wir sind alle sehr geschockt“, sagte UBL-Sprecherin Caroline Bergter der Zeitung dazu.

Mehr Rundgänge des Wachpersonals in Leipzigs Bibliotheken

Die betroffenen Studentinnen sind laut Bericht alle Mitte zwanzig. Es habe bisher aber nur eine von ihnen direkt Anzeige erstattet. Die anderen drei Fälle wurden demnach über die Universität angezeigt.

Zudem seien alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und das Wach­personal informiert und sensibilisiert worden. Es würden seither zusätzliche Rundgänge des Wachpersonals vorgenommen, um für mehr Sicherheit zu sorgen und womöglich auch den Täter zu stellen.