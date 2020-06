Sexualstraftäter flieht aus psychiatrischer Klinik in Düren – Polizei bittet um Hinweise

Anzeige

Düren. Am Donnerstag ist ein Mann aus einer Klinik des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) geflohen. Der 67-Jährige ist ein verurteilter Sexualstraftäter, von dem Gefahr für die Allgemeinheit ausgehen könnte, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Seit November 1997 befindet sich der Mann in der psychiatrischen Klinik in Düren. Er wurde wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Zudem ordnete das Gericht den Aufenhalt in der psychiatrischen Einrichtung an. Der Sexualstraftäter sollte erst wieder frei gelassen werden, wenn von ihm keine Gefahr mehr ausgeht.

Die Polizei sucht nach diesem Mann. © Quelle: Polizei Düren

Die Personenbeschreibung

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Mann. Er ist 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur (etwa 120 kg). Er hat eine Glatze mit grauem Haarkranz, trägt eine Brille und einen Dreitagebart. Er hat einen leicht hinkenden Gang und geht gebückt. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans, einem blauen T-Shirt und einer mittelblauen Baseballkappe. Wahrscheinlich hat er ein dunkles Herrenfahrrad bei sich.

Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder unter 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.