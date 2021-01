Seniorin verliert 300.000 Euro an Trickbetrüger

Anzeige

Schwerin. Mit einem sogenannten Schockanruf haben Trickbetrüger eine Rentnerin in Mecklenburg-Vorpommern um 300.000 Euro gebracht. Ihr sei in der Region kein vergleichbarer Fall mit einer derartig hohen Schadenssumme bekannt, sagte Sophie Pawelke vom Polizeipräsidium Rostock am Freitag.

Die 86-jährige Seniorin im Landkreis Rostock war demnach von ihrem vermeintlichen Sohn angerufen worden. Er habe einen schweren Unfall verursacht und brauche dringend Geld, wurde ihr gesagt. Er werde einen befreundeten Rechtsanwalt als Boten schicken. Dieser hat laut Polizei dann das Geld bei der Frau zu Hause abgeholt. Erst als die Frau später ihren wirklichen Sohn anrief, flog der Schwindel auf.

Region Rostock: 40 Trickbetrugsanrufe an einem Tag

In der Region um Rostock meldete die Polizei zuletzt fast 40 Trickbetrugsanrufe - an einem Tag. Auch in anderen Landesteile gab es zuletzt Dutzende Anrufe. Dahinter stecken laut Polizei meistens größere Gruppierungen, die von Polen, der Ukraine oder der Türkei aus arbeiteten. Die Betrüger schauten speziell nach alt klingenden Namen, oft auch nach Frauen.