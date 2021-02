Seniorin stirbt vor Pflegeheim: Gründe sind Unterkühlung und Herzversagen

Anzeige

Anzeige

Herzberg am Harz. Nach dem Tod einer demenzkranken Frau vor den Türen ihres Pflegeheims in Herzberg am Harz steht die Todesursache fest. Die 81-Jährige sei an Herzversagen und Unterkühlung gestorben, sagte am Donnerstag Oberstaatsanwalt Andreas Buick aus Göttingen. Über das Ergebnis der Obduktion hatte zuvor der NDR berichtet.

Das Todesermittlungsverfahren werde nun fortgesetzt. „Wir werden prüfen, ob es irgendwelche Anhaltspunkte gibt auf Fremdverschulden“, sagte Buick. Ob letztlich gegen jemanden ermittelt werde, stehe noch nicht fest.

Leiche im Schnee: Was ist in Herzberg am Harz passiert?

Anzeige

Die 81-Jährige war am frühen Sonntagmorgen im Schnee tot aufgefunden worden. Zu der Zeit herrschten eisige Minusgrade im Harz.

Die 81-Jährige war dement und orientierungslos. Das Pflegeheim, in dem sie wohnte, war der Staatsanwaltschaft zufolge keine geschlossene Station für Demente, sondern eine offene Einrichtung. Bei der Ermittlung sollen auch Beschäftigte des Heims vernommen werden, hieß es.