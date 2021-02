Seniorenpärchen bricht in Eis ein – 53-Jähriger wird zum Lebensretter

Anzeige

Anzeige

Driedorf. Das beherzte und mutige Eingreifen eines Retters hat einem Seniorenpärchen nach einem Einbruch in eine Eisdecke an der Krombachtalsperre im Lahn-Dill-Kreis möglicherweise das Leben gerettet. Die beiden Senioren im Alter von 83 Jahren waren am Samstag mit einem Eissegler auf der nicht mehr tragfähigen und gesperrten Eisfläche eingebrochen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 53-jährige Retter habe sofort Alarm geschlagen und mit einer Leiter den Segler stabilisiert. Anschließend sei er mit einem Surfbrett ins Wasser gestiegen und habe die Frau an das rund 50 Meter entfernte Ufer gebracht. Eingetroffene Rettungskräfte halfen dem Mann. Die Frau sei vor Ort von einem Arzt untersucht worden. Ihr gleichaltriger Mann sei mit starken Unterkühlungen in eine Klinik gebracht worden. Der Retter blieb unverletzt.