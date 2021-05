Teurer Vertrag statt kostenlosem Gerätetausch: Polizei ermittelt gegen Vodafone-Berater

Anzeige

Altwarmbüchen. Eine kostenlose Serviceleistung soll ihnen versprochen worden sein, am Ende hatten Bewohner eines Seniorenheims in Altwarmbüchen bei Hannover neue Vodafone-Verträge abgeschlossen und teure Neugeräte bestellt. Die Polizei Hannover ermittelt wegen Betrugs.

Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet, kamen drei Berater von Vodafone am 27. und 28. April in das Renafan-Seniorenheim in Altwarmbüchen, um einen kostenlosen Routertest durchzuführen. Grund für diese Serviceleistung war eine Störung der Internetverbindung, die in den Wochen zuvor aufgetreten war. Bei dem vermeintlich kostenlosen Gerätetest hätten die Berater einzelne Betroffene um ihre Unterschrift auf einem Dokument gebeten, das die Kontrolle quittieren sollte. Eine Kopie sei den Seniorenheimbewohnern nicht ausgehändigt worden. Mit den Unterschriften sollen die betroffenen Bewohner allerdings ohne ihr Wissen neue Verträge unter anderem für ein TV-Premiumpaket abgeschlossen haben.

Bis zu 600 Euro für ungewollte Leistungen

Einzelne Betroffene sollten in der Folge bis zu 600 Euro für Leistungen zahlen, die sie gar nicht haben wollten, berichtet die HAZ. Die Tochter einer Betroffenen zeigte sich bestürzt über derartige Geschäftsmethoden: Ahnungslos hätte ihre 86-jährige Mutter einer Vertragsänderung zugestimmt. Die Tochter trat in Vertretung ihrer Eltern von dem Vertrag zurück und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Polizei Hannover nahm Ermittlungen wegen Betrugs auf, wie ein Sprecher gegenüber der HAZ bestätigte.

Heimleitung: Personal wurde gezielt getäuscht

Ein Sprecher des Refanan-Seniorenheims sagte der HAZ, dass auch das Personal des Heims gezielt durch die Berater getäuscht worden sei. Die Vodafone-Mitarbeiter hätten sich zwei Tage vor dem Kontrolltag schriftlich angekündigt, um Geräte kostenlos zu prüfen und auszutauschen, was sie am Kontrolltag nochmals bestätigt hätten. Schlussendlich seien sechs Refanan-Bewohner von den fragwürdigen Geschäftspraktiken betroffen gewesen. Gegen die drei Vodafone-Mitarbeiter verhängte das Refanan-Seniorenheim Hausverbot.

Vodafone mit Berater abmahnen

Ein Vodafone-Sprecher sagte gegenüber der HAZ, dass es sich bei den Männern um „selbstständige Berater“ handle, die ohne das Wissen von Vodafone in dem Heim tätig gewesen seien. Bei definitiv nicht gewollten Verträgen und Bestellungen „gehen wir gegen diesen Partner selbstverständlich vor“, teilt das Unternehmen weiter mit. Man werde die Berater abmahnen, alle Verträge aus dem Refanan-Seniorenheim seien storniert worden. Grundlegende Kritik an den Geschäftsmethoden der drei Berater habe der Vodafone-Sprecher allerdings nicht geäußert, schreibt die HAZ.