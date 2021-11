Seniorenheim verstößt gegen Maskenpflicht: Leitung reicht Klage ein und verliert

Anzeige

Hannover. In einem Seniorenheim im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen sind Ende September Verstöße gegen die Maskenpflicht aufgefallen. Bei einer unangekündigten Kontrolle des Gesundheitsamts wurden mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei erwischt, wie sie ohne Mund-Nasen-Schutz mit den Senioren und Seniorinnen arbeiteten. Der Landkreis drohte bei einem weiten Verstoß gegen die Corona-Verordnung mit einem Zwangsgeld. Und so kam es auch. Bei einer weiteren Kontrolle arbeiteten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erneut ohne Schutzmaske.

Das nun fällige Strafgeld wollte die Heimleitung allerdings nicht zahlen, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) unter Berufung auf eine Gerichtssprecherin berichtet. Die Leitung des Heims klagte gegen die Maskenpflicht.

Klage wird abgewiesen - Heim muss zahlen

Die Begründung in der Klage, das Personal sei geimpft oder genesen, wies das Verwaltungsgericht Hannover ab. Auch vollständig geimpfte Personen könnten sich mit dem Coronavirus infizieren und die Infektion wiederum auf andere übertragen. Eine Corona-Erkrankung stelle überdies gerade für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims als besonders vulnerable Gruppe eine große Gefahr dar, heißt es laut HAZ im Entscheidungsschreiben.

Das Heim wird nun erneut zur Kasse gebeten, kann aber innerhalb von zwei Wochen noch einmal Beschwerde gegen das Urteil einlegen. Die Erfolgsaussichten erscheinen aber gering. Wie hoch die Strafzahlungen sind, schreibt die HAZ nicht.