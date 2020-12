23 Corona-Tote in Pflegeheim in Berlin

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bei einem Corona-Ausbruch in einem Berliner Pflegeheim haben sich 150 Menschen mit dem Virus infiziert, 22 Bewohner und ein Mitarbeiter seien bislang gestorben, berichtet der Berliner „Tagesspiegel“ unter Berufung auf die Gesundheitsverwaltung. Es sei der bislang größte Corona-Ausbruch in einer Senioreneinrichtung in Berlin.

Laut „Tagesspiegel“ haben sich insgesamt 108 Bewohner sowie 46 Mitarbeiter mit Corona infiziert. Den Ausbruch hätten die Behörden bereits im November festgestellt, für viele Bewohner sei am Freitag die Quarantäne abgelaufen, schreibt die Zeitung. Daraufhin habe das Gesundheitsamt noch einmal 140 Bewohner testen lassen, Ergebnisse lagen bis Montagabend demnach nicht vor.