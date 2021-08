Seltsamer Blasenteppich auf Badesee bei Lübeck

Anzeige

Beidendorf. Ein See bei Lübeck stellt Badegäste vor ein Rätsel: Nach einsetzendem Regen steigen plötzlich grüne Blasen aus dem Wasser auf. Was ist mit dem Klempauer Hofsee in Beidendorf los?

Dr. Heinz Klöser ist Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und hat auf Anfrage der „Lübecker Nachrichten“ (LN) eine erste Ferndiagnose mithilfe von Bildern gestellt. Er finde die Blasen „beunruhigend“. Klöser glaubt, dass der See mit Fadenalgen überzogen ist. Dem Experten zufolge sei es am wahrscheinlichsten, dass „abgestorbene Algen am Gewässergrund verfaulen und die Fäulnisgase – vorwiegend Methan – an die Oberfläche steigen und durch die Algenmatte gefangen werden“, sagt er den LN.

See könnte umkippen

Klöser erklärt, dass der See im Extremfall umkippen könnte. Das bedeutet, dass kein Sauerstoff mehr im Wasser vorhanden ist. Alle Lebewesen in dem See würden sterben.

Ein Badeverbot wurde bis Donnerstag noch nicht ausgesprochen. Das könne sich aber kurzfristig ändern, sagt eine Sprecherin des Kreises Herzogtum-Lauenburg den LN.