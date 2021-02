Seltener Nachwuchs: Ameisenbär-Baby in Magdeburger Zoo geboren

Anzeige

Freude im Zoo Magdeburg: Dort erblickte nämlich am 8. Februar ein Ameisenbär das Licht der Welt. Magdeburgs Zoo-Geschäftsführer Dirk Wilke freut sich sehr über die Geburt des kleinen tollpatschigen „Rüsslers“, wie es auf der Website heißt. „Es liegt ein Jahrzehnt zurück, dass im Zoo Magdeburg die Nachzucht eines Großen Ameisenbären geglückt ist. Nur 20 Große Ameisenbären wurden in den vergangenen zwölf Monaten weltweit in Zoos geboren. Umso größer ist jetzt die Freude“, heißt es in einer Mitteilung des Zoos.

Aller Freude zum Trotz – noch ist der kleine Mini-Ameisenbär nicht aus dem Gröbsten heraus: Denn wie es auf der Website des Zoos heißt, liegt die Sterberate bei Ameisenbär-Jungtieren bei knapp 50 Prozent. Um dem jüngsten Zoobewohner einen möglichst gesunden Start ins Leben zu schenken, kümmert sich seine Mutter Estrella fürsorglich um ihn. Für sie und ihren Partner Kaspar ist das noch namenlose Jungtier der fünfte Nachwuchs.