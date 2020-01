Seit Tagen vermisst: Katze Vlekkie in Flughafen-Gepäckzentrum verschwunden

Anzeige

Amsterdam. Eine Katze namens Vlekkie ist im Gepäckzentrum des Amsterdamer Flughafens Schiphol verschwunden und trotz tagelanger Suche nicht wieder aufgetaucht. "Es ist ein Alptraum", sagte die Besitzerin Leonie Juffermans dem Sender RTL, nachdem sie die riesige Gepäckanlage mit kilometerlangen Koffer-Förderbändern am Dienstagabend absuchen durfte. Vlekkie war Medienberichten zufolge in der Anlage verschwunden, nachdem ihr Transportbehälter beim Umladen in der Nacht zum Sonntag zerbrochen war.

"Ich habe einen Pyjama mit meinem Geruch hinterlassen, Fallen aufgestellt und vor allem gerufen und gerufen", sagte Juffermans über ihre Suche nach der bunt gescheckten Hauskatze. Die Anlage sei jedoch gigantisch: "Wenn man drei Schritte macht, weiß man nicht mehr, wo man ist." Ein Sprecher der Fluggesellschaft Transavia, mit der Juffermans und ihre Katze aus Spanien in die Niederlande gereist waren, versprach in der Zeitung "De Telegraaf", das Flughafenpersonal und die Gepäckarbeiter würden besonders darauf achten, ob das Tier wieder auftauche.

RND/dpa