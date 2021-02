Seit einem halben Jahr vermisst: Schülerin aus Hannover tauchte wohl freiwillig unter

Anzeige

Hannover. Seit einem halben Jahr wird die 17-jährige Marion P. aus Hannover vermisst. Jetzt nimmt der Fall eine überraschende Wende: Die Schülerin ist offenbar freiwillig untergetaucht, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ).

„Ihr Weggang war vorbereitet, sie ist freiwillig gegangen“, sagt Rechtsanwalt Matthias Waldraff. Der Jurist vertritt seit Kurzem die Eltern der Vermissten. Als neuer Anwalt der Familie habe er die Ermittlungsakten der Polizei gründlich durchgesehen. Darin stieß er auch auf einen Abschiedsbrief, den Marion P. unmittelbar vor ihrem Verschwinden verfasst hatte.

Streit zwischen Mutter und Tochter

„Es hat offenbar unmittelbar vor ihrem Weggang massive Probleme zwischen Tochter und Mutter gegeben“, sagt Waldraff. Aber wer hat die damals 16-Jährige am Tag, als sie verschwand, vor ihrem Zuhause abgeholt? Diese Frage ist bis heute unklar.

Marion P. war am Abend des 3. Augusts in Hannover verschwunden. Die Kripo fahndete daraufhin nach der Vermissten und bat auch die Öffentlichkeit um Mithilfe. Sogar nach Belgien reisten die Beamten, um Mitarbeiter eines Postamts nach Marion P. zu befragen. Eine heiße Spur in dem Fall gab es jedoch nie.

Rechtsanwalt Waldraff: „Ich bin davon überzeugt, dass Marion P. noch am Leben ist, und vertraue weiter in die Arbeit der Polizei.“