Seit 30 Jahren tot: Verweste Leiche in Pariser Villa gefunden

Paris. Bei Renovierungsarbeiten in einem historischen Herrenhaus in Paris haben Bauarbeiter einen gruseligen Fund gemacht: Eine verweste Leiche lag im Keller der Villa unter Trümmern begraben. Untersuchungen haben ergeben, dass die Person vor etwa 30 Jahren gestorben ist. Da der Korpus Messerstiche und Knochenbrüche aufwies, geht die französische Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Tötung aus. Ermittlungen zur Todesursache wurden eingeleitet.

Wie die französische Zeitung “Le Monde” berichtete, wurde die Leiche des Mannes bereits am 26. Februar dieses Jahres in dem heruntergekommenen Herrenhaus im 7. Bezirk in Paris entdeckt. Nachdem das Geburtshaus des Dichters François Coppée Jahrzehnte lang leer stand, wurde es erst im Januar für rund 35 Millionen Euro versteigert, wie “Le Parisien” berichtete.

Bauarbeiter, die das Gelände vor den anstehenden Renovierungsarbeiten absichern wollten, sollen den verwesten Körper unter Brettern und Bauschutt im Keller der Villa gefunden haben.

Leiche identifiziert

Da die Polizei bei der Leiche noch die Papiere des Toten vorfand, konnten sie den Mann leicht identifizieren. Es soll sich dabei um Jean-Pierre Renaud handeln. Laut “Le Monde” war er der französischen Polizei bekannt: Der obdachlose Mann soll zu Lebzeiten Alkoholprobleme gehabt haben.

Gewaltsamer Tod

Die Obduktion habe ergeben, dass der Mann einen gewaltsamen Tod gestorben sein muss. Messerstiche und Knochenbrüche belegten dies. Es sei jedoch unklar, ob Renaud in der Villa gestorben ist oder erst nach seinem Tod dorthin gebracht wurde, berichtete ein Polizist “Le Monde”. “Möglicherweise werden wir nie herausfinden, wer dafür verantwortlich ist”, sagte er weiter. Es sei sehr gut möglich, dass der Mörder selbst nicht mehr am Leben ist.

Um die offenen Fragen zu erklären, hat die französische Staatsanwaltschaft nun Ermittlungen eingeleitet.