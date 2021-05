Seilbahnunglück: Ermittlungen wegen möglicher Wartungsmängel

Anzeige

Anzeige

Rom. Eines vorweg: Die primäre Ursache der Tragödie von Stresa sind nicht mögliche Wartungsprobleme, sondern das grobe, fast schon unglaubliche Fehlverhalten des Seilbahnbetreibers und mindestens zwei seiner Angestellten gewesen. Hätten diese nicht den automatischen Bremsmechanismus an der Seilbahn außer Funktion gesetzt, hätte das Zugseil noch so alt und morsch sein und eventuell deswegen reißen können: Die Gondel wäre nicht abgestürzt, sondern sie wäre durch die Bremsen am Tragseil blockiert worden. Alle Passagiere hätten sicher an den Boden gebracht werden können.

Der in diesen Tagen oft gezogene Vergleich mit dem Morandi-Viadukt in Genua hinkt deswegen ein wenig: Bei der im August 2018 eingestürzten, 50-jährigen Autobahnbrücke war die Ursache nachgewiesenermaßen ein kollektives Versagen bei den Kontrollen und dem Unterhalt gewesen. Das Verhalten der Seilbahnverantwortlichen, die nun in Untersuchungshaft sitzen, erinnert dagegen eher an den Unglückskapitän Francesco Schettino: Dieser hatte im Januar 2012 das fast neue, mit über 4000 Passagieren und Besatzungsmitgliedern voll besetzte Kreuzfahrtschiff Costa Concordia mit einem halsbrecherischen, individuellen Manöver vor der toskanischen Insel Giglio auf die Klippen gefahren. Mit mangelndem Unterhalt hatte diese Beinahekatastrophe nichts zu tun.

Veraltete Anlagen und mangelnder Unterhalt

Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass es sich bei der Seilbahn, die von Stresa am Lago Maggiore auf den 1400 Meter hohen Monte Mottarone führt, um eine alte Anlage handelte, die naturgemäß anfälliger für Reparaturen und wartungsintensiver sind als neue, moderne Bahnen. Es war ja gerade eine seit mehreren Wochen anhaltende Störung der Bremsen an der Unglücksgondel gewesen, welche die Verantwortlichen zu ihrer kriminellen Manipulation bewogen hatte. Die Ermittler untersuchen nun, ob es bei den Kontrollen und beim Unterhalt zu Nachlässigkeiten gekommen ist. Ihr Augenmerk richten die Experten in erster Linie auf das Zugseil, das 1998 zum letzten Mal ausgewechselt worden war: Wäre es nicht gerissen, wäre die Gondel auch mit manipulierten Bremsen nicht abgestürzt.

Video Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore 0:49 min Mehrere Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, nachdem vermutlich das Kabel der Seilbahn gerissen war. © Reuters

Anzeige

Bisher haben die Ermittlungen noch keine Beweise für mangelhaften Unterhalt am Zugseil zu Tage gefördert. Die Untersuchungen werden aber laut Staatsanwältin Olimpia Bossi noch lange weitergehen. Denn das Reißen des Zugseils ist verdächtig: Ein gut und regelmäßig überprüftes und gewartetes Zugseil dürfte nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht reißen. Grundsätzlich gehören Seilbahnen zu den sichersten Verkehrsmitteln überhaupt. Aber veraltete Anlagen und mangelnder Unterhalt sind in Italien generell verbreitet; auch bei der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften hapert es oft, wie überdurchschnittlich viele Arbeitsunfälle belegen.

Generelle Probleme bei italienischer Infrastruktur

Dies betrifft insbesondere die Straßeninfrastruktur: Rund 1900 der über 7000 Brücken und Viadukte in Italien werden laut einem Bericht des italienischen Rechnungshofes von 2018 nicht überwacht und entsprechend auch nicht gewartet. Dies liegt unter anderem daran, dass für insgesamt 132.000 Straßenkilometer die Provinzverwaltungen zuständig wären – seit dem Versuch von Ex-Premier Matteo Renzi, die Provinzen abzuschaffen, leiden diese aber unter chronischer Unterfinanzierung. Auch für die Schulhäuser wären die Provinzen zuständig – und in der Tat befinden sich viele Schulen in einem Zustand, dass sie eigentlich aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssten.

Der mangelnde Unterhalt ist aber nicht nur auf den chronischen Geldmangel im überschuldeten Italien zurückzuführen. Für Hunderte von Sanierungen und Infrastrukturprojekte lägen bewilligte Kredite vor; dennoch werden die Bauarbeiten nicht in Angriff genommen. Der Grund liegt in den extrem langwierigen bürokratischen Abläufen in der Zentralverwaltung, die zur Freigabe der Finanzmittel und der Vergabe der Aufträge erforderlich sind. Das italienische Forschungsinstitut Ref Ricerche, das die Behörden bei der Realisierung von Infrastrukturprojekten unterstützt und berät, hat unlängst errechnet, dass sich infolge von Sparmaßnahmen und bürokratischen Hürden in Italien seit 2011 ein Rückstand bei den Sanierungen in der Höhe von 70 Milliarden Euro aufgestaut hat.

Ein großes Problem sind außerdem die oft unklaren Verantwortlichkeiten bei den Kontrollen und dem Unterhalt. Meist sind neben dem Betreiber der Anlagen auch diverse Ministerien und andere Behörden gleichzeitig in der Pflicht. Das führt dazu, dass man sich die Verantwortung gegenseitig zuschiebt – und wenn jeder denkt, der andere macht’s, dann macht es am Ende niemand. Das war bei der Morandi-Brücke so, und ähnliche Diskussionen beginnen nun auch schon wieder rund um die Seilbahn von Stresa.