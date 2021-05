Anzeige

Im Piemont ist am Sonntagmittag eine Seilbahnkabine abgestürzt, wobei mindestens neun Menschen starben. Der alpine Rettungsdienst Italiens bestätigte auf Twitter neun Todesopfer und zwei schwerverletzte Minderjährige.

Die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet, dass sich elf Menschen an Bord der Gondel, die abgestürzt ist, befanden. Andere Quellen wie die Zeitung „La Stampa“ schreiben von zwölf Insassen. Zwei Kinder seien mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Turin geliefert worden.

Seilbahn-Gondel stürzte 300 Meter vor der Bergstation in den Wald

Ein kaputtes Seil im oberen Bereich der Seilbahn sei demnach für die Tragödie verantwortlich. Die Gondel soll 300 Meter vor der Bergstation in ein Waldgebiet gestürzt, die Unglücksstelle daher nur schwer zugänglich sein. Fotos zeigen die zerstörte Kabine. „La Stampa“ berichtet davon, dass ein Feuerwehrauto auf dem Weg zur Unglücksstelle umgekippt sei, dabei soll niemand verletzt worden sein.

Die Mottarone-Seilbahn verbindet den Ort Stresa am Ufer des Lago Maggiore mit dem Berg Mottarone. Vor allem bei Touristinnen und Touristen ist der Panorama­blick vom Gipfel des 1491 Meter hohen Berges beliebt. Die Bahn ist erst seit dem 24. April wieder in Betrieb, nachdem sie zuvor in Corona-Zwangspause geschickt wurde.