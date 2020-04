Sechsjähriger von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Anzeige

Düsseldorf. Ein sechsjähriger Junge ist in Düsseldorf vor eine Straßenbahn geraten und schwer verletzt worden. Er schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei Düsseldorf am Dienstag mit.

Das Kind sei am Morgen auf dem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs gewesen. Als der Junge an einer Ampel eine Straße überqueren wollte, wurde er von der Straßenbahn erfasst. Die Unfallursache sei noch unklar, so ein Polizeisprecher. Sowohl der Fahrer der Straßenbahn als auch die Mutter seien unverletzt geblieben.

