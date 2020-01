Betrunkener fährt sechs Menschen tot: Die meisten der jungen Opfer kamen aus NRW

Anzeige

Luttach. Die meisten Todesopfer des schweren Verkehrsunfalls in Südtirol stammen nach derzeitigen Erkenntnissen aus Nordrhein-Westfalen. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag über Twitter bekannt gegeben.

Ein Auto ist in Südtirol in eine deutsche Reisegruppe gefahren und hat sechs junge Menschen getötet. Die Urlauber im Alter zwischen 20 und 25 Jahren seien in der Nacht zu Sonntag in Luttach noch am Unfallort gestorben, bestätigte die Feuerwehr des Ortes. Eine Person aus Köln und eine aus Remscheid seien identifiziert worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Bozen am Sonntag.

Betrunkener Autofahrer tötet sechs Deutsche in Südtirol In Südtirol ist ein offenbar betrunkener Autofahrer in eine Reisegruppe gerast, dabei kamen sechs Deutsche ums Leben.

Elf Menschen seien außerdem verletzt worden, vier von ihnen hätten schwerste Verletzungen erlitten. Der Fahrer des PS-starken Sportwagens war betrunken, als er die Touristen tötete. Er habe nach einem ersten Test mehr als 1,9 Promille Alkohol im Blut gehabt.

