Sechs Kilo schwer, 59 Zentimeter groß: Riesenbaby in Island geboren

In Island hat eine Frau einen besonders großen und schweren Jungen entbunden. Sechs Kilogramm wog Emil bei der Geburt, wie die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt des Inselstaats berichtet - fast doppelt so viel das durchschnittliche Baby. In Island wiegt ein Neugeborenes im Schnitt 3,6 Kilogramm.

Mit seinem Gewicht gehört das Kind zu den schwersten Babys, die in den vergangenen Jahrzehnten in dem Land auf die Welt gekommen sind. Und auch die Größe des Kindes ist auffallend - mit 59 Zentimetern liegt es neun Zentimeter über dem Durchschnitt.

Mutter bekam bereits zuvor zwei schwere Babys

Die Mutter des Kindes scheint nicht besonders überrascht: "Wir rechneten damit, dass er schwer ist", sagt sie, "unsere Tochter wog bei der Geburt rund fünf Kilogramm, unser jetzt eineinhalb Jahre alter Sohn 5,5. Aber er hier schaffte es, beide noch zu übertreffen."

Und Emil ist noch aus einem anderen Grund eine kleine Island-Besonderheit: Er war das erste Baby, das 2020 in dem Land das Licht der Welt erblickte.

RND/hsc