Sechs Jahre Haft für Trainer wegen sexuellen Missbrauchs

Dresden. In Dresden ist ein Kampfsporttrainer wegen sexuellen Missbrauchs in 38 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt sechs Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Die Jugendschutzkammer des Landgerichts sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der 50-Jährige in zehn Fällen Kinder und Jugendliche schwer sowie in 28 Fällen missbraucht hat, darunter auch Schutzbefohlene.

Damit blieben die Richter unter der im Zuge einer sogenannten Verständigung verabredeten Strafobergrenze. Sie rechneten dem Angeklagten dessen umfassendes Geständnis zum Prozessauftakt positiv an.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.