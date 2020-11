Sechs Jahre Haft: 57-Jähriger gesteht schweren Missbrauch seiner Enkelin

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Ein 57 Jahre alter Stief-Opa ist in Düsseldorf wegen schweren sexuellen Missbrauchs an seiner elfjährigen Enkelin zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte die Tat gestanden. Richter Rainer Drees betonte am Montag am Landgericht, „dass ohne das Geständnis die Strafe weit höher hätte ausfallen können“. Der Verteidiger hatte von einem „einmaligen Augenblicksversagen“ gesprochen.

Mädchen vertraut sich Mutter an

Der 57-Jährige hatte ausgesagt, sich Mitte Juli in der Düsseldorfer Wohnung seiner Ex-Frau in einer Nacht zweimal an dem minderjährigen Mädchen vergangen zu haben. Seine Ex-Frau hatte ihn nackt neben der Elfjährigen liegend entdeckt. Das Mädchen hatte ihrer Mutter von der Tat erzählt. Diese hatte den 57-Jährigen daraufhin angezeigt.