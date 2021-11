Schwuler TV-Star sagt Besuch in Simbabwe wegen homophober Proteste ab

Anzeige

Anzeige

Harare. Ein angesagtes Restaurant in Simbabwe ist ohne den geplanten Auftritt des schwulen TV-Stars Somizi Mhlongo aus Südafrika wiedereröffnet worden. Nachdem sich eine Gruppe konservativer Kirchen und Mitglieder der Regierungspartei beschwert hatten, sagte Mhlongo seinen Besuch ab. Eine Bürgerrechtsgruppe erklärte am Freitag, dass die Absage die Diskriminierung verdeutliche, mit der Mitglieder der LGBTI-Gemeinschaft in Simbabwe, wo Homophobie weit verbreitet ist, „täglich konfrontiert sind“.

Mitglieder des Jugendflügels der Regierungspartei ZANU-PF und des Apostolic Christian Council of Zimbabwe hatten angekündigt, einen Auftritt von Mhlongo zu verhindern. Mhlongo, der in Südafrika Gourmet-Restaurant-Events veranstaltet und als Juror in der Fernsehshow „Idols South Africa“ auftritt, sagte daraufhin seine Reise nach Simbabwe ab. „Die Wahrheit ist, dass es Leute in Simbabwe gibt, die mich aufgrund meiner Sexualität nicht dabei haben wollen, das haben sie deutlich gemacht“, schrieb Mhlongo in einem Instagram-Beitrag. Die Besitzer des Restaurants äußerten sich nicht zu der Angelegenheit.

Anzeige

Sex zwischen Männern in Simbabwe eine Straftat

Anzeige

In Simbabwe werden LGBTI-Menschen seit langem diskriminiert und schikaniert. Der ehemalige Präsident Robert Mugabe bezeichnete sie einst als „schlimmer als Hunde und Schweine“ und sagte, sie hätten keine gesetzlichen Rechte. Der derzeitige Präsident Emmerson Mnangagwa hat sich weniger lautstark geäußert, doch an der Feindseligkeit in einigen Teilen der Gesellschaft hat sich nichts geändert.

Der Aufruhr um Mhlongo „ist kein Einzelfall“, sagte Chester Samba von der LGBTI-Gruppe GALZ der Nachrichtenagentur AP am Freitag. Diskriminierung spiele sich auf vielfältige Weise ab. Sex zwischen Männern ist in Simbabwe eine Straftat, auf die bis zu ein Jahr Gefängnis steht.