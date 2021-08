Schwimmkurs-Stau: Kinder in Mecklenburg-Vorpommern warten bis zu drei Jahre

Anzeige

In Mecklenburg-Vorpommern konnten aufgrund der Corona-Pandemie eineinhalb Jahre kaum Schwimmkurse stattfinden - und nun sind jahrelange Wartelisten entstanden. Das berichtet die „Ostsee-Zeitung”. So warnt der Geschäftsführer des Landesverbandes der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Renaldo Hocher, in der Zeitung vor dem Heranwachsen einer Generation von Nichtschwimmern und sagt: „Unsere Kurse sind zwei bis drei Jahre ausgebucht.” Auch wenn das Kursangebot in dieser Saison sehr umfangreich sei, könne DLRG dem Bedarf nicht nachkommen.

Es fehlen auch Schwimmhallen

In dieser Saison sollen etwa 700 Kinder vom DLRG in Mecklenburg-Vorpommern ausgebildet worden sein. Bis zum Herbst fänden noch Kurse statt, danach sei es aufgrund der Wetterbedingungen schwierig. Denn nicht nur die Corona-Pandemie mache es dem DLRG bei der Realisierung der Schwimmkurse schwer. Auch könnten die Kursanbieter aufgrund fehlender Schwimmhallen im Winter nicht ins Warme umziehen.